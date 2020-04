Ο Πέρι ανέλαβε τη θέση του GM στους Νεοϋορκέζους τον Ιούλιο του 2017, προερχόμενος από τους Κινγκς.

Μάλιστα οι Νικς έδωσαν στο Σακραμέντο χρήματα και μια επιλογή β’ γύρου στο NBA Draft 2019 για να τον αποκτήσουν.

Sources: The Knicks will retain Scott Perry as general manager on a one-year deal.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 29, 2020