Όταν ο Τζόρνταν έπαιζε «κούκου τσα» με νυν... χρυσή Ολυμπιονίκη της κολύμβησης! (vid)

Ο λόγος για την Κέιτι Λεντέκι η οποία έχει κατακτήσει 5 χρυσά ολυμπιακά μετάλλια, 14 χρυσά Παγκοσμίων Πρωταθλημάτων, ενώ έχει στην κατοχή της το παγκόσμιο ρεκόρ στα 400, 800 και 1500 μέτρα ελεύθερο.

Υπήρξε στιγμή που ο Μάικλ Τζόρνταν έπαιζε «κούκου τσα» με την 3χρονη τότε Λεντέκι και της... έκλεβε ποπ κορν! Αυτό ήταν η αφορμή για την Λεντέκι να... προαναγγείλει τα δύο επόμενα επεισόδια του «Last Dance».

«Παίρνω το ποπ κορν μου για τα αποψινά επεισόδια. Μπορώ να πω ένα πράγμα. Ο Μάικλ Τζόρνταν είναι... σκληρός παίκτης στο κούκου τσα!»

MJ playing peek-a-boo with Katie Ledecky is exactly what we needed to see.#TheLastDance pic.twitter.com/ApGbHc8clz

— ESPN (@espn) April 26, 2020