Ο Κλέι Τόμπσον θυμήθηκε τη στιγμή που του υπέγραφε αυτόγραφο ο Τζόρνταν (vid)

Με αφορμή την προβολή του «Last Dance» ο σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς είπε ότι «ήταν η σεζόν 1997-98 όταν οι Μπουλς είχαν κατακτήσει το τελευταίο τους πρωτάθλημα. Θυμάμαι τον χαμό που γινόταν με την ομάδα των Τζόρνταν, Πίπεν, Ρόντμαν. Ο πατέρας μου μας είχε πάει πίσω που έβγαιναν οι ομάδες για να δει τον Μάικλ και τον Σκότι. Και εγώ ήμουν εκεί και συνάντησα τον θρύλο. Μου έδωσε τεράστιο κίνητρο. Το έλεγα στους φίλους μου στο σχολείο. Εϊναι μια αξέχαστη ανάμνηση και θα έχω να το λέω στα παιδιά μου. Ότι συνάντησα τον Μάικλ Τζόρνταν στα καλύτερά του και ότι είδα τους Σικάγο Μπουλς από κοντά...»

Young @KlayThompson met Michael Jordan during one of his final years in Chicago!



— NBA (@NBA) April 26, 2020