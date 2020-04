Το τελευταίο παιχνίδι του Κούζι στους Σέλτικς και η κατάκτηση του τίτλου! (vid)

Ο «Mr. Basketball» όπως ήταν το παρατσούκλι του θρύλου του ΝΒΑ έμελλε να αγωνιστεί για τελευταία φορά ως «Κέλτης» στο «Los Angeles Memorial Sports Arena» όπου στέφθηκε για 6η και τελευταία φορά στην καριέρα του πρωταθλητής!

Ήταν 24 Απριλίου 1963 και ο 6ος τελικός της σειράς μεταξύ των Μπόστον Σέλτικς και των Λος Άντζελες Λέικερς. Η ομάδα της Βοστόνης είχε το προβάδισμα με 3-2 νίκες και ήθελε άλλη μία προκειμένου να σκαρφαλώσει στην κορυφή του ΝΒΑ! Όπως και έγινε! Οι Σέλτικς επικράτησαν με 112-109, έκαναν το 4-2 στη σειρά και ο Μπομπ Κούζι φόρεσε για 6η φορά το δαχτυλίδι του πρωταθλητή.

Στο τελευταίο ματς της καριέρας του ως παίκτης των Σέλτικς αγωνίστηκε 30 λεπτά και είχε 18 πόντους με 8/16 σουτ, 2/2 βολές, 7 ασίστ και 3 ριμπάουντ. Ο Τομ Χέινσον ήταν πρώτος σκόρερ για τους Κέλτες με 22 πόντους, ενώ ακολούθησαν οι Χάβλιτσεκ (18π.), Σάντερς (18π.), Ράσελ (12π., 24ριμπ., 9ασ.)

Ο Μπομπ Κούζι ήταν 13 φορές All Star, MVP το 1954 και το 1957 σε All Star Game, 10 φορές στην καλύτερη πεντάδα του ΝΒΑ ενώ 8 φορές κατέκτησε τον τίτλο του καλύτερου πασέρ του πρωταθλήματος. Συνολικά αγωνίστηκε σε 924 ματς της κανονικής περιόδου στο ΝΒΑ με 18,5 πόντους κατά μέσο όρο, 7,5 ασίστ και 5,2 ριμπάουντ. Στα playoffs μέτρησε 109 ματς με 18,5 πόντους, 8,6 ασίστ και 5 ριμπάουντ αντίστοιχα. Το 2006 μπήκε στο Hall of Fame ενώ είχε γίνει draft το 1950, όταν και είχε επιλεγεί στο νούμερο 3.