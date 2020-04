Όταν είχε στηθεί γήπεδο μπάσκετ στα γυρίσματα του Space Jam για τις προπονήσεις του Τζόρνταν! (vids)

Η παραγωγή του «Space Jam» είχε στήσει ολόκληρο γήπεδο μπάσκετ προκειμένου να μην χάνουν οι NBAers την επαφή τους με τις τέσσερις γραμμές του παρκέ.

Φυσικά κάτι τέτοιο είχε γίνει κατόπιν απαίτησης του «Air» ο οποίος είχε προσκαλέσει πολλούς παίκτες της εποχής όπως οι Γιούιν, Μίλερ, Ρόντμαν, Τζόνσον, Χάουαρντ και πολλοί ακόμα για να παίζουν μπάσκετ μαζί του.

On the set of #SpaceJam they built ‘The Jordan Dome’ so MJ could workout & play pick-up when they weren’t filming. Originally, they were going to put 2 hoops in a parking lot, but @ATTACKATHLETICS stepped in and helped design the structure pic.twitter.com/Lss6gRnKqs

— Jumpman History (@HistoryJumpman) March 9, 2020