Λέικερς: Μάτζικ ή ΛεΜπρόν πασάρουν καλύτερα; (vid)

Όταν ακούς το όνομα Μάτζικ Τζόνσον, το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό είναι οι μαγικές του πάσες. Ο εκ των μεγαλυτέρων παικτών που υπήρξαν στο άθλημα, έχει σημείο αναφοράς τις ασίστ. Οι Λέικερς ωστόσο θεωρούν πως και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς κάνει το ίδιο εξαιρετικές πάσες και γιαυτό ανέβασαν ένα βίντεο με εξαιρετικές ασίστ και των δύο. Εσείς τι θα ψηφίζατε;

Legendary court vision

We explore the passing similarities between @KingJames and @MagicJohnson. #LakeShow pic.twitter.com/AMAA08xTRb

— Los Angeles Lakers (@Lakers) April 21, 2020