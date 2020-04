Ολυμπιακός: «Ο MJ έδωσε παράσταση στο Παρίσι και εμείς ήμασταν εκεί» (pic)

Το πρώτο επεισόδιο του «The Last Dance» είχε το ταξίδι των Μπουλς στο Παρίσι και η ομάδα του Σικάγο το θυμήθηκε μέσω twitter, την παράσταση του Τζόρνταν στην Ευρώπη.

Ο Ολυμπιακός έκανε και εκείνος την δική του αναφορά, αφού ήταν εκεί, ως πρωταθλητής Ευρώπης και οι παίκτες του έζησαν από κοντά την παράσταση του MJ, λέγοντας μάλιστα πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι για την ιστορία του συλλόγου.

«O MJ έδωσε το δικό του σόου στο Παρίσι και ο Ολυμπιακός ήταν εκεί. Σημαντικό παιχνίδι για την ιστορία μας».

MJ put on a show in Paris and Olympiacos BC was there! A significant game for our history! #TheLastDance https://t.co/adfolgFm7j

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) April 20, 2020