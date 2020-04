Σου Μπερντ: «Ο Κόμπι... άνοιξε τον δρόμο για το γυναικείο μπάσκετ μέσω της Τζίτζι» (vid)

Ο Κόμπι Μπράιαντ πάντα υποστήριζε την ισότητα και ήθελε να αμείβονται όσο αξίζουν και οι παίκτριες του WNBA. Πάντα στήριζε το γυναικείο μπάσκετ, προσπαθώντας να τονίσει την αξία του και τον αγώνα που δίνουν οι αθλήτριες.

Το WNBA δεν ξέχασε όλο αυτό τον αγώνα του Black Mamba και έτσι δημιούργησε βραβείο προς τιμήν εκείνου και της κόρης του, Τζίτζι που έφυγαν από τη ζωή σε αεροπορικό δυστύχημα.

Για την επίδραση του Κόμπι στο γυναικείο μπάσκετ μίλησε και η θρύλος του WNBA, Σου Μπερντ.

«Νομίζω πως ο Κόμπι προσπάθησε να ανοίξει τον δρόμο για την Τζίτζι και τελικά άνοιξε τον δρόμο για εμάς».

“I think what [Kobe] was trying to do was pave the way for Gigi, and what that ended up doing was pave the way for us."@S10Bird reflects on the impact Kobe had on women’s basketball. pic.twitter.com/pc675zuGDd

— ESPN (@espn) April 18, 2020