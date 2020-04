ΝΒΑ-Κορονοϊός: Συμφωνία με Ένωση Παικτών για μείωση 25% στη δόση του Μάη (pic)

Ο κορονοϊός έχει φέρει μεγάλα προβλήματα και στον αθλητισμό και φυσικά στο ΝΒΑ.

Πάντως στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη θέλουν να τελειώσουν τη σεζόν και όπως φαίνεται υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ ΝΒΑ και παικτών.

Η λίγκα ήρθε σε συμφωνία με την Ένωση Παικτών για μείωση 25% σε ότι αφορά τη δόση της 15ης Μάη.

Πάντως η δόση της 1ης Μαϊού θα πληρωθεί κανονικά στους παίκτες και δεν επηρεάζεται καθόλου. Αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί είναι πολύ πιθανόν να ακυρωθούν τα ματς που απέμειναν στη regular season.

