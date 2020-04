Nτάντλεϊ σε Νετς: «Έχετε Ντουράντ-Ίρβινγκ, μην βιαστείτε για 3ο σταρ»

Εδώ και καιρό υπάρχουν φήμες για τους Νετς και την επιθυμία τους να προσθέσουν 3ο σταρ στην ομάδα, πλαισιώνοντας τους Ντουράντ και Ίρβινγκ.

Ο πρώην παίκτης τους Τζάρεντ Ντάντλεϊ μίλησε για το θέμα και τους συμβούλευσε να περιμένουν και να μην βιαστούν, αφού στην ομάδα υπάρχουν και οι ΛεΒέρτ και Ντίνγουιντι.

«Ο ΛεΒέρτ θα ήταν All Star πέρυσι, αν δεν τραυματιζόταν, ενώ ο Σπένσερ βρέθηκε πολύ κοντά φέτος. Δεν χρειάζεται να βιαστείτε για 3ο σταρ. Πρώτα δείτε πως θα παίξει ο καθένας με Ντουράντ και Κάιρι πριν πάρετε αποφάσεις», ανέφερε.

Caris would of been an All Star if not for his injury last season and Spencer was on the verge this season.. Dont need too force a 3rd Star.. First see how everybody plays with KD and Kyrie before making any decisions https://t.co/urmYrty99p

— Jared Dudley (@JaredDudley619) April 16, 2020