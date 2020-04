Φοβερό «δούλεμα» του γιου του Σακίλ στον πατέρα του για τις ελεύθερες βολές! (vid)

Συγκεκριμένα «ανέβασε» ένα βίντεο από το σκάφος μαζί με τον «Σακ» και έγραφε χαρακτηριστικά.

«Ο πατέρας μου ονόμασε το σκάφος 'ελεύθερη βολη' γιατί δεν πρόκειται να βουλιάξει ποτέ!» Φυσικά όπου «sink it» μπορεί η κυριολεκτική σημασία να είναι «βουλιάξει» αλλά χρησιμοποιείται και ως όρος για την ευστοχία.

Οπότε η ακριβής ερμηνεία είναι ότι το ονόμασε 'ελεύθερη βολή' γιατί δεν πρόκειται να μπει ποτέ στο νερό.

Αν μη το άλλο τον... τρόλαρε για τα καλά!

Shareef O'Neal is out here exposing Shaq



"My dad got a boat and named it 'free throw' ... because he will never sink it." pic.twitter.com/8UMbFJjfuM

— ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) April 12, 2020