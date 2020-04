Όταν ο Ίνγκραμ ντεμπούταρε σε ηλικία 32 ετών (vid)

Η μπασκετική του καριέρα θα μπορούσε να είναι και σενάριο ταινίας.

Οχι για όσα κατάφερε, αλλά για το πόσο πολύ κυνήγησε το όνειρό του.

Ο Αντρέ Ίνγκραμ επί 10 σερί χρόνια έψαχνε μία ευκαιρία στο ΝΒΑ αγωνιζόμενος στην G League.

Οι Λέικερς πριν δύο χρόνια του έδωσαν την ευκαιρία και έγινε ρούκι στα 32 του.

Μάλιστα όλη η ομάδα κινήθηκε στα επόμενα λεπτά με σκοπό να σκοράρει ο Ίνγκραμ.

Two years ago today, Andre Ingram made his NBA debut as a 32-year-old rookie for the Lakers.

After 10 years of chasing his dream, Ingram finally got his chance pic.twitter.com/34N7txxaYl

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 10, 2020