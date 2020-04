Οι λεπτομέρειες για το HORSE του ΝΒΑ (pic)

Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες και τα «ζευγάρια» του HORSE, το οποίο θα ξεκινήσει στις 12 του μήνα.

Το πρώτο ζευγάρι είναι αυτό του Τρέι Γιανγκ με τον Τσόνσι Μπίλαπς ενώ ο νικητής θα παίξει με το «ζευγάρι» της Τάμικα Κάτσινγκς με τον Μάικ Κόνλεϊ Τζούνιορ.

Στην άλλη άκρη του bracket ο Κρις Πολ θα αντιμετωπίσει την Άλι Κίκλεϊ ενώ ο νικητής με το ΛαΒίν-Πιρς.

NBA HORSE Challenge begins Sunday, April 12, at 7:00 PM ET on ESPN! Who ya got? @TheTraeYoung vs. @1MrBigShot @Catchin24 vs. @MCONLEY10 @CP3 vs. @alliequigley @ZachLaVine vs. @paulpierce34 pic.twitter.com/NRhfBCHlJY

— NBA (@NBA) April 9, 2020