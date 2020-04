Αγνώριστος ως μουσάτος ο Ντόντσιτς (pic)

Με τον κορονοϊό να έχει σταματήσει τα πάντα όσον αφορά τον αθλητισμό, οι αθλητές εκτός από την προσπάθεια να γυμναστούν στα σπίτια τους, προκειμένου να μην μείνουν πίσω από φυσική κατάσταση, κάνουν και μια τρέλα παραπάνω. Όπως αυτή του Λούκα Ντόντσιτς, με τον Σλοβένο γκαρντ των Μάβερικς να αφήνει μούσι σε σημείο που να είναι όντως αγνώριστος όπως θα δείτε και εσείς. Άλλος άνθρωπος όμως...

A new look for Luka

(via @luka7doncic) pic.twitter.com/04d7RTCT4V

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) April 9, 2020