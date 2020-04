Ο Σακίλ ψηφίζει Κρις Ουέμπερ αντί του Τιμ Ντάνκαν (vid)

Ο θρύλος του ΝΒΑ φιλοξενήθηκε στο ΝΒA TV και του τέθηκαν μερικά ερωτήματα ανά δεκαετίας όσον αφορά τους παίκτες που θα απέρριπτε και εκείνους που θα ήθελε.

Όταν η κουβέντα πήγε στα 90's και έπρεπε να επιλέξει έναν βασικό, έναν αναπληρωματικό και έναν που θα «έκοβε» μεταξύ των Άιβερσον Ουέμπερ και Ντάνκαν, ο «Σακ» απέρριψε αμέσως τον πρώην φόγουορντ των Σπερς.

Το γιατί; «Έκανε πολλά, αλλά είχε και πολλούς σωματοφύλακες δίπλαλ του. Ο Ουύμπερ δεν είχε. Φανταστείτε τον Τιμ σε μια νορμάλ ομάδα. Θα ήταν ο ίδιος Τιμ; Ή το αντίθετο. Φανταστείτε τον Ουέμπερ σε αυτούς τους Σπερς. Τι θα γινόταν τότε;»

Συμφωνείτε μαζί του;

Who ya got? @SHAQ and @RoParrish play “Start, Bench, Cut” on Storytime with Shaq! pic.twitter.com/kM98IdYF59

— NBA TV (@NBATV) April 5, 2020