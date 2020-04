Μπακς και Λέικερς συνεχίζουν να επιλέγονται στο τουρνουά του 2Κ, έχουμε τα ζευγάρια των προημιτελικών!

Μπορεί στο παρκέ να μην έχουμε δράση, αλλά το τουρνουά των παικτών του ΝΒΑ στο 2Κ συνεχίζεται κανονικά με τις «μάχες» να είναι εντυπωσιακές.

Η δεύτερη ημέρα του τουρνουά είχε, είναι η αλήθεια πιο συναρπαστικά ματς, με τον Ντέβιν Μπούκερ να κερδίζει τον Πόρτερ Τζ. με 85-75, ενώ ο Χατσιμούρα πέταξε εκτός τον Μίτσελ με 74-71.

Ο Ντράμοντ απλά «σκόρπισε» τον Κάζινς με 101-49, ενώ ο Χάρελ πέταξε εκτός και αυτός με την σειρά του τον Σαμπόνις νικώντας με 73-51, ενώ Χάρελ και Σαμπόνις ήταν οι πρώτοι στο τουρνουά που πήραν τις πραγματικές τους ομάδες.

Oι Λέικερς με τους Μπακς συνεχίζουν να είναι οι ομάδες που επιλέγουν περισσότερο οι διαγωνιζόμενοι, με τις δύο πρωτοπόρες ομάδες στις δύο περιφέρειες να έχουν επιλεγεί από 4 φορές.

Τα ζευγάρια από τους παίκτες που συνεχίζουν είναι ο Τζόουνς Τζ., που έκανε την έκπληξη και πέταξε εκτός τον Ντουράντ, που θα αντιμετωπίσει τον Χάρελ, ο Μπούκερ θα παίξει κόντρα στον Χατσιμούρα, ο Γιανγκ κόντρα στον Έιτον, ενώ ο Ντράμοντ θα παίξει με τον Μπέβερλι.

Because @NBA2K has my player messed up https://t.co/iHpVqugU6n

— Devin Booker (@DevinBook) April 6, 2020