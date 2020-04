Κορονοϊός: Το ξεκάθαρο μήνυμα του Σίλβερ στον Τραμπ για να αρχίσει ξανά το ΝΒΑ

Στο conference call που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο κομισάριος του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ ξεκαθάρισε πως το ΝΒΑ δεν πρόκειται να επανεκκινήσει εν μέσω πανδημίας πριν δοθεί το πράσινο φως από τους γιατρούς.

Ο ιθύνων νους του ΝΒΑ υπενθύμισε πως η κορυφαία λίγκα μπάσκετ του πλανήτη ήταν η πρώτη που προχώρησε στην αναστολή των δραστηριοτήτων της από τη στιγμή που ο Ρούντι Γκομπέρ βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, επισημαίνοντας την ανάγκη να εξεταστούν όλες οι παράμετροι σε ό,τι αφορά την υγεία όλων των εμπλεκομένων.

Σε ό,τι αφορά τον Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε πως περιμένει ότι οι φίλαθλοι θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα γήπεδα ως τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο.

On conference call with Trump and pro sports leaders today, NBA Commissioner Adam Silver spoke of a possible return to play once there was an "all clear" from public health officials, sources familiar with call tell ESPN. https://t.co/Y78SfF4534

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 4, 2020