Mπέβερλι: «Ο Γιάννης είναι cheat code στο ΝΒΑ 2Κ!» (vid)

Ξεκίνησε το τουρνουά ΝΒΑ2Κ 20 από τους παίκτες του ΝΒΑ.

Ο Μπέβερλι τα... έβαλε με τον Ουαϊτσάιντ, με τον πρώτο να διαλέγει Μπακς και Αντετοκούνμπο και τον δεύτερο τους Λέικερς. Μάλιστα χαρακτήρισε... cheat code τον Greek Freak που είναι ασταμάτητος στο video game όπως και στην πραγματικότητα.

Ο παίκτης των Κλίπερς δεν σταμάτησε να μιλάει κατά τη διάρκεια του ματς, προσπαθώντας να εκνευρίσει τον αντίπαλο του.

Μάλιστα έφτασε σε σημείο να προηγείται με 15 πόντους. Το... έχει και στο 2K ο Πατ που δεν είχε πρόβλημα να νικήσει τον Ουάτσαϊντ.

Pat Bev's just as intense in 2K as he is on the court

@patbev21 takes it all the way for the @Giannis_An34 flush and says he's the cheat code!#NBA2KTourney on ESPN2 pic.twitter.com/ewaOatNcc4

— NBA (@NBA) April 4, 2020