Τζόρνταν σε Κόμπι: «Όλο το γαμ@@@νο κτίριο ήξερε πως δεν θα πασάρεις» (pic & vid)

Ένα κλασσικό βίντεο με τον Τζόρνταν και τον Κόμπι κυκλοφόρησε και πάλι χθες, στο οποίο ο MJ κερδίζει ένα φάουλ από τον Κόμπι και εκείνος ενώ στην αρχή διαμαρτύρεται έπειτα σηκώνει τον αντίπαλο του, με τους δύο να γελάνε και να διασκεδάζουν.

Ο «Air» φαίνεται κάτι να λέει έτσι όπως περιμένει να φύγει από πάνω του ο Κόμπι και ο θρύλος των Λέικερς ξεσπά σε γέλια.

Τι του είπε ο Τζόρνταν; «Ολόκληρο το γαμη@@νο κτίριο ήξερε ότι δεν θα πασάρεις την μπάλα», με τον MJ να τον κλείνει και να κερδίζει στο τέλος επιθετικό φάουλ.

Επικό!

Everyone cleared out - so Kobe could have MJ one on one -MJ took the charge / won the battle - they paused a beat , looking at each other wryly -

“ well the whole fucking building knew you weren’t gonna pass “mj said and they both burst out laughing ..:) pic.twitter.com/pqdRdk8KxP

— John Cusack (@johncusack) March 29, 2020