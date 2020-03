ΝΒΑ: Η λίστα των παικτών που θα συμμετέχουν στο τουρνουά 2Κ! (pic)

Ντουράντ, Κάζινς, Μίτσελ και Ντράμοντ ήταν τα πρώτα ονόματα που έγιναν γνωστά ότι θα λάβουν μέρος στο τουρνουά ΝΒΑ 2Κ20 που διοργανώσει το ΝΒΑ, αλλά πλέον γνωρίζουμε όλους τους stars της λίγκας που θα παλέψουν για τον τίτλο.

Εκτός των 4, θα συμμετέχουν και οι Ντέρικ Τζόουνς, Τρέι Γιανγκ, Χάρισον Μπαρνς, Χασάν Ουατσαϊντ, Πατ Μπέβερλι, Ρούι Χατσιμούρα, Ντέβιν Μπούκερ, Μάικλ Πόρτερ, Ζακ ΛαΒίν, ΝτεΆντρε Έιτον, Μοντρέζλ Χάρελ και Ντομάντας Σαμπόνις.

Τα ζευγάρια προέκυψαν από το rating που έχει ο κάθε παίκτης στο video game.

Δείτε αναλυτικά

.@NBA2K's "Players-Only" tournament will air starting this Friday on @ESPN. Here are the brackets - who do you think is gonna take it all? pic.twitter.com/51ltOfjeqR

— The Boardroom (@boardroom) March 31, 2020