Κορονοϊός: Έτσι περνούν στην καραντίνα τους οι ΝΒΑers (vids)

Στα βίντεο που ακολουθούν μπορείτε να πάρετε μια πρώτη «γεύση» αναφορικά με το πώς «σκοτώνουν» την ώρα τους οι ΝΒΑers.

Δείτε τι κάνουν οι Ταϊμπούλ των Σίξερς, Καντέρ των Σέλτικς, Ιμπάκα των Ράπτορς, Τάκο Φολ των Σέλτικς, Μπέιζμορ των Κινγκς, Μαριάνοβιτς των Μάβερικς και Κουκ των Λέικερς.

Hope you have a beautiful/nice/wonderful day. How bored are you? | E13 #NBATogether | #WeTheNorth pic.twitter.com/qg9Vlf4BlC

We told Jett that he was going to have a little sister... he packed a bag and we had to talk him out of leaving #BabyBaze2 @serpebazesam pic.twitter.com/FA6H5mqPVc

— Baze (@24Bazemore) March 27, 2020