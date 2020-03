Ο κορονοϊός επισκέφτηκε και τον ιδιοκτήτη των Νικς, Τζιμ Ντόλαν.

Μάλιστα έχει τεθεί σε καραντίνα, παρόλο που δεν έχει παρουσιάσει κάποιο σύμπτωμα, όπως αναφέρεται στα σχετικά δημοσιεύματα.

The Madison Square Garden Company Executive Chairman and Chief Executive Officer Jim Dolan has tested positive for coronavirus. He has been in self-isolation and is experiencing little to no symptoms. He continues to oversee business operations.

— NY_KnicksPR (@NY_KnicksPR) March 29, 2020