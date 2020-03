Κορονοϊός: Καλύτερα ο πατέρας του Τάουνς (pic)

Η αλήθεια είναι πως το χθεσινό μήνυμα του Καρλ Άντονι Τάουνς για την μάνα του που βρίσκεται στην εντατική έχοντας προσβληθεί από κορονοϊό, συγκλόνισε τους πάντες. Όπως αναφέρουν ΜΜΕ της Αμερικής, και ο πατέρας του νεαρού σέντερ έχει όχι μόνο προσβληθεί από τον Covid-19, αλλά βρίσκεται και στο νοσοκομείο. Το ευχάριστο με την περίπτωση αυτή είναι πως η κατάστασή του πηγαίνει πολύ καλά κάτι που φυσικά όλοι εύχονται να γίνει και με την μάνα του.

Karl-Anthony Towns' father Karl Sr., who tested positive for COVID-19, is "recovering well" after being admitted to a hospital for multiple days, per @malika_andrews pic.twitter.com/7FN57M1hkJ

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 26, 2020