Κορονοϊός: Ξεπέρασε τον ιό ο Γουντ (pic)

Ο Γουντ ήταν ο μοναδικός παίκτης των Πίστονς που είχε βγει θετικός στα τεστ για τον κορονοϊό και όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις τέθηκε σε αυστηρή καραντίνα. Ευτυχώς τα πράγματα πήγαν καλά, καθώς ο σέντερ των «πιστονιών» ξεπέρασε τον Covid-19, σύμφωνα με πληροφορίες του ατζέντη του. Μάλιστα και οι συμπαίκτες του Γουντ έχουν βγει από την καραντίνα.

Pistons' Christian Wood has "fully recovered" from the coronavirus as confirmed by his agent, per @dgauruder pic.twitter.com/0cfEO9vUm6

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 25, 2020