Μπιλ: Το αφιέρωμα των Ουίζαρντς για τον 2ο σκόρερ του ΝΒΑ! (vid)

Μπορεί οι Ουίζαρντς να έχουν ελάχιστες πιθανότητες να μπουν στα playoffs όταν και αν ξεκινήσει πάλι το ΝΒΑ, ωστόσο ο Μπράντλεϊ Μπιλ κάνει παπάδες.

Ο ηγέτης των πρωτευουσιάνων είναι ο δεύτερος σκόρερ της λίγκας με 30.5 πόντους και οι «μάγοι» έφτιαξαν για χάρη του όμορφο video.

The second leading scorer in the NBA (30.5 PPG).#RepTheDistrict | @RealDealBeal23 pic.twitter.com/qVIuUUCCQd

— Washington Wizards (@WashWizards) March 25, 2020