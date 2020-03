NBA: Ψηφίστε το κορυφαίο dirty play της ιστορίας! (poll & vids)

Virtual Sports* στο επίκεντρο του καζίνο. |21+ *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Στο πέρασμα των χρόνων έχει δει αρκετές... βρώμικες ενέργειες στο ΝΒΑ.

Άλλοι είναι επιρρεπείς σε τέτοιου είδους ενέργειες και άλλοι απλά έτυχε να το κάνουν για μια φορά.

Το gazzetta.gr μάζεψε τα κορυφαία dirty plays της ιστορίας και ζητά από τους αναγνώστες του να ψηφίσουν το πιο βρώμικο.

H κλωτσιά του Γκριν στα γεννητικά όργανα του Άνταμς

Ο Ντρέιμοντ Γκριν είναι γνωστός για τις... βρώμικες μεθόδους του και θεωρείται ένα από τα κακά παιδιά του ΝΒΑ. Στους τελικούς Δύσης του 2016, κλώτσησε επίτηδες τον Στίβεν Άνταμς στα γεννητικά όργανα σε μια φάση που η Οκλαχόμα ακόμα... φωνάζει πως ο παίκτης των Ουόριορς θα έπρεπε να τιμωρηθεί για τα επόμενη ματς της σειράς.

Η λαβή του Μάρβιν Ουίλιαμς στον Ρόντο

Δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοια ο Μάρβιν. Κόντρα στους Σέλτικς και τον Ρόντο το παράκανε. Ενώ ο γκαρντ των Σέλτικς πήγε να αφήσει τη μπάλα στο καλάθι, ο φόργουορντ των Χοκς τον πέταξε άτσαλα στο έδαφος σε ένα σοκαριστικό πέσιμο στο παρκέ. Αυτή η ενέργεια θα μπορούσε να προκαλέσει τεράστιο πρόβλημα στον παίκτη των Σέλτικς.

O Πατσούλια τραυματίζει τον Λέοναρντ

Αν το είχε κάνει μια φορά ο Ζάζα δεν θα έμπαινε στη λίστα, αλλά το έχει κάνει αρκετές. Όταν ο αντίπαλος του σηκώνεται για σουτ, ο Γεωργιανός βάζει το ΄πόδι του εκεί που θα προσγειωθεί το πόδι του αντιπάλου και μόνο αν είσαι τυχερός γλιτώνεις το τραυματισμό. Ο Καουάι Λέοναρντ δεν το γλίτωσε σε μια φάση που έπαιξε μεγάλο ρόλο στη σειρά των Ουόριορς με τους Σπερς στο Game 1 του 2017.

Όταν ο Μπρους Μπόουεν κλωτσούσε τον Σέρμπιακ, ενώ έτρωγε την προσποίηση

Για τον Μπρους Μπόουν δεν μας προκαλεί κάποια εντύπωση. Ένας από τους πιο βρώμικους παίκτες της λίγκας και εκ των σκληρότερων αμυντικών. Χρησιμοποιούσε κάθε τρόπο για να ανακόωει τον αντίπαλο του. Σε μια από τις πιο βρώμικες ενέργειες του, την είχε πληρώσει ο Σέρμπιακ. Ο παίκτης των Τίμπεργουλβς έκανε την προσποίηση στον Μπρους και ο τελευταίος αφού την... έφαγε θεώρησε σωστό να απλώσει το πόδι και να τον χτυπήσει στο κεφάλι.

Ο Χόρι πετά τον Νας στις διαφημιστικές πινακίδες

Μία από τις κλασικότερες φάσεις των playoffs. Το 2007 οι Σανς αντιμετώπιζαν τους Σπερς και ο Ρόμπερτ Χόρι για να κάνει φάουλ στον Νας, τον έριξε στις διαφημιστικές πινακίδες, δημιουργώντας μεγάλη αναστάτωση στο παρκέ. Σίγουρα ο Καναδός γκαρντ θυμάται ακόμα εκείνη την πτώση.

Όταν ο Μπάρκλεϊ έβαλε σε κίνδυνο τον Ολάζουον

O Mπάρκλεϊ δεν μπόρεσε να χωνέψει τον αποκλεισμό από τους Ρόκετς στα playoffs το 1994 και έτσι όταν όλα είχαν κριθεί, θέλησε να σπρώξει χωρίς λόγο τον Χακίμ Ολάζουον, κάνοντας έξαλλους τους παίκτες των Ρόκετς. Ση συνέχεια το Χιούστον έφτασε μέχρι το τέλος του δρόμου.

Η δολοφονική αγκωνιά του Αρτέστ στον Χάρντεν

Κανείς δεν ήθελε να τα βάλει με τον Ρον Αρτέστ. Άλλωστε ο Ρον είχε πρωταγωνιστήσει στην κορυφαία κλωτσοπατινάδα της ιστορίας γνωστή και ως Malice at the Palace (Πέισερς vs Πίστονς). Σε ένα ματς κόντρα στους Θάντερ και μετά από καλάθι, του χτύπησε εν ψυχρώ με αγκωνιά τον Τζέιμς Χάρντεν, ο οποίος μπορεί να έχει ενθύμιο ακόμα από εκείνο το «βρώμικο» χτύπυμα του τρελού αντιπάλου του.

Τα ράμματα που προκάλεσε ο Μαλόουν στον Τόμας και ο χαμός που ακολούθησε

Οι λάτρεις του ΝΒΑ δύσκολα ξεχνούν τα 40 ράμματα που προκάλεσε στον Τόμας το χτύπημα του Καρλ Μαλόουν. Ο ηγέτης των Πίστονς έκανε το μπάσιμο, αλλά έπεσε πάνω σε... τοίχο και από την ενέργεια του «ταχυδρόμου» αναγκάστηκε να κάνει 40 ράμματα. Επικράτησε ένας μικρός χαμός στο παρκέ, ενώ ακόμα και ο προπονητής των Πίστονς μπήκε στο παρκέ όντας σε έξαλλη κατάσταση για αυτό το ύπουλο χτύπημα στον παίκτη του.

Το κατεδάφισμα του Λαϊμπίρ και η… έκρηξη του Μπερντ

Οι αναγνώστες του gazzetta.gr ψήφισαν τον Μπιλ Λαϊμπίρ ως τον πιο βρώμικο παίκτη της ιστορίας σε παλιότερο poll. Και το κακό παιδί των Πίστονς δεν γινόταν να λείπει από την δεκάδα. Σε ένα ματς με τους Σέλτικς, είχε την φαεινή ιδέα να κατεδαφίσει με σκληρό τρόπο του Μπερντ. Έλα όμως που ο Larry Legend δεν έκαν ποτέ πίσω σε καυγά και το γήπεδο μετατράπηκε σε ρινγκ.

Το unfair του ΜακΧέιλ στον Ραμπίδη

Η φάση αυτή θυμίζει Μάρβιν Ουίλιαμς και Ρόντο, όμως είναι ίσως ακόμα πιο βίαιη. Άλλο ένα πολυ... καλό παιδί του ΝΒΑ, ο Κέβιν ΜακΧέιλ! Ο παίκτης των Κελτών κατάλαβε πως δεν προλάβαινε κα κόψει τον Ραμπίδη και είπε να του κάνει μία από τις πιο βρώμικες λαβές στην ιστορία της λίγκας, ρίχνωντας τον άτσαλα στο έδαφος.