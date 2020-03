Καντέρ: «Ο κορονοϊός ποτέ δεν έχει... αντιμετωπίσει κάποιον σαν τον Σμαρτ» (pic)

Ο Μάρκους Σμαρτ είναι ένας εκ των παικτών του ΝΒΑ που βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό μαζί με τους Ρούντι Γκομπέρ, Ντόνοβαν Μίτσελ, Κέβιν Ντουράντ και Κρις Γουντ.

Τη στήριξη προς τον συμπαίκτη του φανέρωσε ο Ενές Καντέρ που στάθηκε στο πόσο σκληρός είναι ο γκαρντ των Κελτών.

«Να σας πω κάτι. Ο κορονοϊός ποτέ δεν έχει αντιμετωπίσει κάποιον σαν τον Σμαρτ», ήταν τα λόγια του Τούρκου ψηλού.

"Let me tell you something, that virus has never faced anyone like Marcus Smart."@EnesKanter sends support to a teammate, says the Celtics are maintaining chemistry through video chats, and champions social distancing.

— Chris Forsberg (@ChrisForsberg_) March 25, 2020