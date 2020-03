Απολαυστικός Τάκο Φολ, εξηγεί πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του ύψους του! (vid)

Συγκεκριμένα, ο νεαρός και θηριώδης σέντερ είπε χαρακτηριστικά: «Πρώτον, έτσι κάνω ντους» δείχνοντας ότι ειναι πολύ πιο ψηλός από την ντουζιέρα.

«Δεύτερον, έτσι τοποθετώ τα πράγματα» δείχνοντας με πόσο μεγάλη ευκολία βάζει τα κουτιά στα υψηλότερα ράφια.

«Τρίτον, έτσι περνάω από τις πόρτες» δείχνοντας ότι πάντα σκύβει.

«Και τέταρτον, όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο νιώθω ότι οδηγώ καρτ» δείχνοντας το... πόσο δεν χωράει!

Tacko Fall shows us how life is when you’re 7’5



(via @tackofall99) pic.twitter.com/1pL6TijJG3

— SportsCenter (@SportsCenter) March 23, 2020