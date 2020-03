Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να απολαύσετε ένα μικρός μέρος από το «showtime» της ομάδας από τη Βοστόνη και το απίστευτο passing game τους στο ανοικτό γήπεδο.

Μπορεί μεταγενέστερα οι Σαν Αντόνιο Σπερς να παρέδωσαν μαθήματα «passing game» ωστόσο το επόμενο δίλεπτο θα είναι άκρως χορταστικό και ιδιαίτερα εντυπωσιακό!

The 80s Celtics had extraordinary ball movement. This is poetry. pic.twitter.com/7QOYOlZQVz

— Super 70s Sports (@Super70sSports) March 23, 2020