Οικογενειακές στιγμές περνά ο Μπράντλεϊ Μπιλ τώρα που μένει σπίτι λόγω κορονοϊού.

Ο ηγέτης των Ουίζαρντς μαζί με την σύζυγο του κάνει αεροπλανάκι στον γιο του.

Δείτε την φοβερή αντίδραση του πιτσιρικά.

Checking in on the Beal household

(via @KamiahAdams, @WashWizards)pic.twitter.com/f4LuTK5hiP

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 21, 2020