Ουέιντ: Η τρελή πορεία με το Marquette που άρχισε μια λαμπρή καριέρα! (pics & vid)

Στο ΝΒΑ μεγαλούργησε με τη φανέλα των Χιτ, κατακτώντας 3 πρωταθλήματα.

Ο Ντουείν Ουέιντ έκανε... παπάδες στο Μαϊάμι και το Bleacher Report γύριζε τον χρόνο πίσω για να δείξει τον καιρό που άρχισαν όλα για αυτόν τον παικταρά στο κολέγιο.

Tη σεζόν 2002-03 ο Flash πήρε στις πλάτες του το Marquettε και το οδήγησε στο Final 4 του NCAA.

Aπέκλεισε το Νο.2 τότε Pittsburgh και το Νο.1 Κentucky, ενώ κόντρα στο τελευταίο μέτρησε 29 με 11 ασίστ και 11 ριμπάουντ, κάνοντας το 5ο triple double στην ιστορία του τουρνουά.

The Final Four run that started @DwyaneWade’s legendary career

Beat No. 14 Holy Cross and No. 6 Missouri

Upset No. 2 Pitt and No. 1 Kentucky

Dropped 29 PTS, 11 REB, 11 AST on UK

5th tourney triple-double ever

Flash told First Take it's one of his favorite memories. pic.twitter.com/6MHhmvZWd1

Bleacher Report (@BleacherReport) March 22, 2020