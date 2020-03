«Καίγεται» στο Football Manager ο Λάρι Νανς τώρα που το ΝΒΑ έχει κλείσει τις... πόρτες του λόγω κορονοϊού.

Ο παίκτης των Καβς στοχεύει στο Champions League με την Μπορνμουθ, για την οποία είναι τόσο περήφανος.

Και αποκαλύπτει πως απαρνήθηκε την αγαπημένη του Τσέλσι για χάρη της.

Despite being a true blue Chelsea fan, my Bournemouth 2022 team in @FootballManager is ridiculous.. Champions League here we come

— Larry Nance Jr (@Larrydn22) March 21, 2020