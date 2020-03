Νετς: «Είχαν συμπτώματα παίκτες γι' αυτό τους κάναμε τεστ» (pic)

Τέσσερις παίκτες των Νετς και μέσα σε αυτούς και ο Ντουράντ βρέθηκαν θετικοί σε κορονοϊό, αλλά μια μεγάλη κουβέντα έχει ανοίξει και στην Αμερική. Τα τεστ για τον Covid-19 δεν φτάνουν για όλους και κρίνονται όσοι τα κάνουν, με τους Ουόριορς να απαντούν ότι δεν πρόκειται να κάνουν σε ασυμπτωματικούς παίκτες τεστ μόνο επειδή είναι πλούσιοι ή αθλητές.

Η ομάδα του Μπρούκλιν έβγαλε μια επίσημη ανακοίνωση για να δικαιολογηθεί και εξήγησε πως έγινε η διαδικασία, ενώ τόνισε ότι παίκτες είχαν συμπτώματα.

«Όταν μάθαμε ότι παίκτες σε άλλες ομάδες ήταν θετικοί, προσέξαμε ότι αρκετοί παίκτες μας και προσωπικό είχαν συμπτώματα. Με αυτήν την πληροφορία και με το δεδομένο ότι οι παίκτες είναι εκτεθειμένοι σε σωματική επαφή με το μπάσκετ και την πιθανότητα ο ιός να πάει από ομάδα σε ομάδα, το ιατρικό προσωπικό μας, μας συμβούλεψε να κάνουν το τεστ.

Ψάξαμε τα τεστ μέσω μιας ιδιωτικής εταιρείας και τα πληρώσαμε μόνοι μας γιατί δεν θέλαμε να πάμε μέσω του δημοσίου συστήματος υγείας. Με τα αποτελέσματα πήραμε αμέσως μέτρα και να απομονώσουμε τους παίκτες. Αν περιμέναμε να βγάλουν συμπτώματα μπορεί να βάζαμε σε κίνδυνο στις οικογένειες τους, τους φίλους και το κοινό.

Η ελπίδα μας είναι ότι με την προσοχή που τραβήξαμε με το πόσο σημαντικό είναι να γίνονται τεστ σε ασυμπτωματικούς ανθρώπους, μπορούμε να ξεκινήσουμε να περιορίζουμε την διάδοση και να σώσουμε ζωές. Πιστεύουμε ότι αυτό δεν είναι μόνο το σωστό, είναι και υπεύθυνο από μία ιατρική και επιδημιολογική πλευρά».

The Nets said in a statement that their players and staff were exhibiting symptoms of COVID-19, prompting them to get tested. Full statement: pic.twitter.com/ZChF35XlKT

