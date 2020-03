Οι λόγοι που ο Κάρτερ έπαιξε άλλα 13 χρόνια μετά το τελευταίο All Star Game

O Bινς Κάρτερ είναι πολύ πιθανό να έπαιξε το τελευταίο του ματς στο ΝΒΑ κόντρα στους Γκρίζλις λόγω της αναβολής της λίγκας και ο Σκιπ Μπέιλες σχολίασε το γεγονός ότι ο Air Canada κατάφερε να μακροημερεύσει στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο:

«Είναι ένας υπέροχος τύπος, ένας σπουδαίος συμπαίκτης και ένας μέντορας... Είχε πάντα θετική επιρροή σε όποια ομάδα κι αν αγωνίστηκε».

Παρεμπιπτόντως, ο Κάρτερ συμμετείχε για τελευταία φορά σε All-Star Game το 2007.

.@RealSkipBayless on how he'll remember Vince Carter's career:

"The reason he lasted 13 more years after making his last All-Star team because he is a good guy, great teammate and a mentor...he was always a really positive influence on every team."

