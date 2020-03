ΝΒΑ: Για τον Βοϊναρόφσκι, στην καλύτερη, επιστροφή στη δράση στα μέσα ή στα τέλη Ιουνίου (pic)

Ο γνωστός δημοσιογράφος, που σε ό,τι λέει πέφτει μέσα, τονίζει πως το καλύτερο σενάριο για επιστροφή στη δράση είναι στα μέσα ή τέλη Ιουνίου!

Ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι αναφέρεται στο επικρατέστερο σενάριο αυτήν τη στιγμή για επιστροφή στα παρκέ του ΝΒΑ!

Ο γνωστός δημοσιογράφος γράφει χαρακτηριστικά:

«Το CDC (σ.σ. Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης ασθενειών) προτείνει εκδηλώσεις χωρίς περισσότερους από 50 ανθρώπους για τους επόμενους δύο μήνες και σαν ένας αριθμός τον οποίο οι ιδιοκτήτες και οι ιθύνοντες στο ΝΒΑ, πιστεύουν ότι αποτελεί το καλύτερο σενάριο για μία επιστροφή στην αγωνιστική δράση, έρχεται περίπου στα μέσα ή τα τέλη Ιουνίου, χωρίς φιλάθλους».

CDC recommendation of no events of 50-plus people for next two months comes as a number of NBA owners and executives increasingly believe a best case scenario is a mid-to-late June return to play -- with no fans. League's scouting for possible arena dates all the way thru August.

