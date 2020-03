Η υπέροχη ιστορία για τον Κόμπι: «Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα!» (vids)

Ο τεράστιος Κόμπι Μπράιαντ έφυγε νωρίς από τη ζωή μετά από αεροπορικό δυστύχημα, αλλά τα όσα πρόσφερε στο μπάσκετ δεν πρόκειται να ξεχαστούν ποτέ.

Ένας παίκτης που τον έζησε και τον αντιμετώπισε ήταν ο Ιμάν Σάμπερτ, ο οποίος μίλησε για την προσπάθεια του να σταματήσει ένας εκ των κορυφαίων όλων των εποχών.

Απολαυστική η συνέντευξη στο Ebro in the Morning!

«Μάρκαρα τον Kobe στο Garden. Δεν θυμάμαι πόσους έβαλε, όμως θυμάμαι αλλά θυμάμαι ότι του είχα κλέψει την μπάλα πάνω από μία φορά. Καθώς παιζόταν το ματς σκεφτόμουν μετά το ματς ότι θα μιλήσω στον αδερφό μου και θα του πω ότι έκλεψα την μπάλα από τον Κόμπι. Πως την πήρα πριν προλάβει να σουτάρει, πώς τον πέρασα στην επίθεση και πήγα ως το κάρφωμα. Ξεκινάει η τέταρτη περίοδος», αναφέρει ο Σάμπερτ, με τον δημοσιογράφο να αναρωτιέται: «Περίμενε, πανηγύριζες ήδη πριν την τέταρτη περίοδο;»

«Όχι δεν πανηγύριζα, όλα αυτά ήταν μέσα στο κεφάλι μου, είμαστε στο Garden, οι οπαδοί έχουν τρελαθεί στις κερκίδες, μόλις έκλεψα την μπάλα από τον Kobe. Ήταν και η φάση με τη Linsanity (τότε που ο Τζέρεμι Λιν είχε κάνει το μπαμ στο ΝΒΑ)», απαντά και ακολουθεί ο παρακάτω διάλογος.

- Ήταν εκείνο το βράδυ Παρασκευής; The Linsanity Game;

- Μπορεί και να ήταν, δεν θυμάμαι

- Επειδή ο Kobe έβαλε 34 εκείνο το βράδυ, και έκανε όργια στο τέταρτο δωδεκάλεπτο.

- Ε τότε αυτό είναι το ματς.

Η 4η περίοδος ξεκινά και μου λέει ο Κόμπι "έκανες πολύ καλό ματς, μικρέ" και εγώ έχω τρελαθεί .Ο τύπος δεν έχει πει κουβέντα σε όλο το παιχνίδι, του έκλεψα την μπάλα, του λέω βλακείες, είμαι ανεβασμένος και δεν μου έχει πει τίποτα. Είναι συγκεντρωμένος στο ματς. Υπάρχει η φάση με τις προσποιήσεις και στη συνέχεια πετά τη μπάλα στο ταμπλό, την πιάνει και δίνει πάσα στη γωνία. Εγώ είμαι σε φάση "φίλε, τι διάολο έχεις πάρει;".

Προσποιείται, κάνει πίβοτ, σουτάρει, ταμπλο και μέσα. Στη συνέχεια επιλέγει να το κάνει απ;o τα 9 μέτρα. Ξέρεις αυτες τις μ@λ@κίες που κάνει ο Κάρι πριν τις κάνει ο Στεφ. Παίρνουμε timeout και με κοιτάει ο Ντ'Αντόνι και του λέω "φίλε, δεν. Έχω μαρκάρει τα πάντα, μάρκαρα τις πρώτες δύο του κινήσεις, δεν γίνεται να έχει και τρίτη μετά από αυτά... Σταμάτησα την πρώτη, σταμάτησα τη δεύτερη, η τρίτη δεν ήταν σε κανένα video που είδα, δεν ξέρω τι είναι αυτό που έκανε, νόμιζα ότι ήταν βήματα, κανονικά δεν θα έπρεπε να μπορεί να κουνήσει κι άλλο τα πόδια του, απλά ήταν φανταστικό, coach, δεν ξέρω"...

