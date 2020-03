Καρλ: «Ο κορονοϊός θυμίζει Δίδυμους Πύργους και το τέλος πολέμου του Βιετνάμ» (pic)

Θέση για τις δύσκολες καταστάσεις που αντιμετωπίζει με τον κορονοϊό (covid-19) όλος ο πλανήτης και το ΝΒΑ, πήρε ο προπονητής-θρύλος Τζορτζ Καρλ.

Ο Καρλ που είναι ένας από τους 9 head coaches στην ιστορία με τουλάχιστον 1000 νίκες στη λίγκα, τόνισε πως ο κορονοϊός του θυμίζει Δίδυμους Πύργους και... Βιετνάμ.

It’s an eerie time. It reminds me of similar moments of crisis- 9/11, the Cuban Missle Crisis and the end of the Vietnam War eg.

This, too, shall pass. And it could be a chance to help us reunify!

George Karl (@CoachKarl22) March 12, 2020