Ο Γάλλος σέντερ των Τζαζ διεγνώσθη με κορωνοϊό και λίγο μετά έγινε viral ένα βίντεο, στο οποίο ο ίδιος πιάνει όλα τα μικρόφωνα σε Συνέντευξη Τύπου, κάνοντας πλάκα.

Επίσης, μετά την είδηση πως και ο συμπαίκτης του, Ντόνοβαν Μίτσελ, έχει τον ιό, βγήκε στη... φόρα πως πείραζε τους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια κι έπιανε τα πράγματά τους.

Ωστόσο, το ΝΒΑ, σε μια δύσκολη και πρωτόγνωρη για όλους κατάσταση, δείχνει πως δεν θα τιμωρήσει τον Γκομπέρ - ο οποίος απολογήθηκε - για όλα όσα απερίσκεπτα έκανε.

Report: Rudy Gobert will not be fined or suspended by the NBA for his actions before testing positive for the coronavirus, per @ChrisBHaynes pic.twitter.com/gohL4vBDpz

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 13, 2020