Τεράστια κίνηση Λοβ! Έδωσε 100.000 δολάρια στους ανθρώπους που δουλεύουν στο γήπεδο

Σε μια κίνηση από αυτές που πρέπει να βλέπουμε από μεγάλους παίκτες, προχώρησε ο Κέβιν Λοβ. Ο άσος των Καβαλίερς, έδωσε 100.000 δολάρια στους ανθρώπους που δουλεύουν στο γήπεδο και εξαιτίας της μη διεξαγωγής αγώνων του ΝΒΑ το επόμενο διάστημα δεν θα έχουν εισόδημα.

Μάλιστα, ο Λοβ, έστειλε το μήνυμά του πως πρέπει να υπάρξουν κι άλλες παρόμοιες κινήσεις...

Kevin Love is committing $100K to help support the Cavs' arena and support staff amid the cancellation of the NBA season.

“I hope that during this time of crisis, others will join me in supporting our communities.” pic.twitter.com/MgTXvajzEV

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 12, 2020