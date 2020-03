Γιανγκ: «Μείνετε ασφαλείς, θα επιστρέψουμε σύντομα» (pic)

Χθες βράδυ μετά την είδηση ότι ο Ρούντι Γκομπέρ βρέθηκε θετικός σε κορονοϊό, το ΝΒΑ αποφάσισε να αναβάλλει τη σεζόν μέχρι νεωτέρας.

Σήμερα έγινε γνωστό πως η λίγκα ενημέρωσε τις ομάδες πως το πρωτάθλημα θα αναβληθεί για τουλάχιστον ένα μήνα, ενώ το τουρνουά της March Madness στο NCAA ακυρώθηκε.

Ο Τρέι Γιανγκ θέλησε να στείλει μήνυμα στον κόσμο και έγραψε στο twitter: «Θα επιστρέψουμε σύντομα, μείνετε ασφαλείς».

Be Back Soon.... Stay Safe Everybodypic.twitter.com/G6p8VScGnP

