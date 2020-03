Μπιλ: Τα... όργια μετά το All Star Game θυμίζουν Τζόρνταν, Κόμπι και Τζαμπάρ! (pic)

Απίθανα πράγματα από τον Μπιλ τον τελευταία καιρό.

Ο σταρ των Ουίζαρντς μετρά 36.5 πόντους μέσο μετά το All Star Break, προσπαθώντας να εξαντλήσεις τις λίγες πιθανότητες που έχει η Ουάσινγκτον για να μπει playoffs.

Ελάχιστοι παίκτες έχουν παραπάνω πόντους από τον Μπιλ μετά το All Star Break στην ιστορία του ΝΒΑ και αυτοί είναι οι θρύλοι Τζόρνταν, Κόμπι, Μπέιλορ, Τζαμπάρ και Τσάμπερλεϊν.

Bradley Beal is averaging 36.5 points since the All-Star break.

The only players to average more than Beal post-ASB in a season are Wilt, MJ, Elgin, Kareem and Kobe. pic.twitter.com/f9DamuPW2x

