Σανς: Μετά τον Αμάρε Στάνταμαϊρ, ο... Μπούκερ (pic & vid)

Συγκεκριμένα ο γκαρντ της ομάδας από την Αριζόνα τελείωσε το ματς με 36 πόντους έχοντας 9/11 δίποντα, 4/6 τρίποντα και 6/7 βολές!

Με τους 30+ πόντους κατάφερε να ισοφαρίσει τον Αμάρε Στάνταμαϊρ στην δεύτερη θέση στην ιστορία των Σανς όσον αφορά τις περισσότερες «30άρες» αφού ήταν το 86ο ματς που τα κατάφερε.

Δείτε τον και απολαύστε τον ξανά.

86th 30-POINT GAME!

@DevinBook ties @Amareisreal for the second most 30-point games in franchise history! pic.twitter.com/4euk457V1C

— Phoenix Suns (@Suns) March 8, 2020