Ο ΛεΜπρόν έδινε οδηγίες στο γιο του την ώρα του αγώνα (vids)

Ο «Βασιλιάς» βρήκε λίγο χρόνο μεταξύ των αγωνιστικών του υποχρεώσεων και πήγε να δει τον Μπρόνι Τζούνιορ, που έπαιζε έναν κρίσιμο αγώνα.

Ο ΛεΜπρόν, που είχε στο πλάι του και τον ράπερ Drake, έκατσε στα courtseats για να θαυμάσει το γιο του. Ωστόσο, δεν παρέλειψε να του δώσει και κάποιες οδηγίες, την ώρα του ματς.

Για την ιστορία, το Sierra Canyon του Μπρόνι νίκησε το Harvard-Westlake (75-65) και προκρίθηκε στο Final 4.

LeBron James and Drake courtside at Sierra Canyon and Harvard-Westlake in Malibu. pic.twitter.com/F1xbES0Xhv — Tarek Fattal (@Tarek_Fattal) March 8, 2020

Drake and LeBron pulled up to the Sierra Canyon game (via @latsondheimer) pic.twitter.com/XOIXkyxhCV — SportsCenter (@SportsCenter) March 8, 2020