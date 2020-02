Μοράντ: «Πρέπει να μας... δείρουν για να μας νικήσουν» (pic)

Μία από τις εκπλήξεις της σεζόν ειναι οι Γκρίζλις, αφού φιγουράρουν στην 8η θέση της Δύσης, με τον Τζα Μοράντ να κάνει εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Ο rookie των αρκούδων μίλησε για την ομάδα του και τόνισε πως για να καταφέρει να τους νικήσεις κάποιος, θα πρέπει να παίξει πολύ σκληρά και να τους δείρει.

«Θα πρέπει να μας... δείρεις για να μπορέσεις να μας νικήσεις», ανέφερε το μεγάλο φαβορί για το βραβείο του rookie της σεζόν.

Will the Memphis Grizzlies make the playoffs? pic.twitter.com/Y2tNh8rsZ8

— theScore (@theScore) February 19, 2020