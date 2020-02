Αντετοκούνμπο: «Είμαι περήφανος για τον Κόνατον» (vids)

Μπορεί ο Κόνατον να μην πέρασε στον τελικό, αλλά όπως είπε ο Έλληνας σούπερ σταρ (τον οποίο ο συμπαίκτης του στους Μπακς... χρησιμοποίησε στην προσπάθειά του) «ήταν εκπληκτικό! Πέρασε από πάνω μου και πήρε 50! Ήταν φοβερός! Είμαι φοβερά περήφανος για εκείνον».

Δείτε τι είπε ο Γιάννης...

"Pat killed it. Extremely proud of him."@giannis_an34 | @pconnaughton pic.twitter.com/DKqBJdkbGV

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 16, 2020