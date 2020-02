Ο ηγέτης των Πόρτλαντ Τρέιλμπλεϊζερς έδωσε πραγματικό ρεσιτάλ στο Σικάγο και μάλιστα δεν ξέχασε τον Κόμπι Μπράιαντ.

Φορώντας ένα τζάκετ που έγραφε «Mamba Forever» ο Ντέιμιαν Λίλαρντ «ράπαρε» με τα τραγούδια και ξεσήκωσε το κοινό στην πόλη των ανέμων!

First player to ever perform on the #NBAAllStar stage & the BEST rapper in the @NBA....Dame D.O.L.L.A.! pic.twitter.com/4ZfTWVcK4a

— Portland Trail Blazers (@trailblazers) February 16, 2020