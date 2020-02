Ο Μπάρακ Ομπάμα εκτός από μπασκετικός είναι και γνήσιο τέκνο του Σικάγο.

Με το All Star Game να διεξάγεται στην πόλη του λοιπόν δε θα γινόταν να λείψει.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ μαζί με του Τρε Γιανγκ και Ζάιον Ουίλιαμσον συμμετείχαν στο «NBA Cares» προσφέροντας δώρα σε παιδιά.

Barack Obama is packing backpacks with Zion Williamson and Trae Young at the NBA Cares All-Star Day of Service. pic.twitter.com/HFrqrd4mLS

— L.A. Times Sports (@latimessports) February 14, 2020