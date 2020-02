Ντόντσιτς: «Θα παίξω σίγουρα στο Προολυμπιακό»

Στο Σικάγο χτυπάει η καρδιά του παγκόσμιου μπάσκετ αφού εκεί δειξάγεται το τριήμερο του All Star Game/

Ο Λούκα Ντόντσιτς βρίσκεται ήδη εκεί και μάλιστα επιβεβαίωσε πως θα βοηθήσει την Εθνική Σλοβενίας στο Προολυμπιακό τουρνουά και φυσικά αν προκριθεί, στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η Σλοβενία θα αγωνιστεί στο Κάουνας αρχικά κόντρα σε Πολωνία και Ανγκόλα και εν συνεχεία με Λιθουανία, Κορέα και Βενεζουέλα.

Luka Doncic on Slovenia NT and Olympic qualifying tournament: “I’m gonna play for sure”

