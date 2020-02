Μπούκερ: Αντικαταστάτης του Λίλαρντ στο All Star Game! (pic)

Ο Ντάμιαν Λίλαρντ τραυματίστηκε στο ματς κόντρα στους Γκρίζλις και έτσι θα χάσει το All Star Game.

O Dame τόνισε πως αντικαταστάτης του στην Τeam LeBron αξίζει να είναι ο Ντέβιν Μπούκερ.

Η λίγκα φαίνεται ότι τον άκουσε και έτσι ο φοβερός σκόρερ των Σανς θα λάβει μέρος στην γιορτή των κορυφαίων, κάτι που ίσως έπρεπε να είχε γίνει από την αρχή.

Ο ηγέτης των Σανς μετρά φέτος 26.4 πόντους, 6.3 ασίστ και 4.2 ριμπάουντ.

Phoenix’s Devin Booker has been selected to replace Damian Lillard in the 2020 NBA All-Star Game.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 13, 2020