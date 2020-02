Το ενδιαφέρον των Λέικερς και των Κλίπερς δεν έπεισε τον Κόλισον (pic)

Πολλές συζητήσεις έγιναν τον τελευταίο καιρό, αφού ο Ντάρεν Κόλισον αποφάσισε να συζητήσει το ενδεχόμενο επιστροφής του στον δράση. Οι δύο ομάδες του Λος Άντζελες έδειξαν ενδιαφέρον, αλλά τελικά τίποτα παραπάνω δεν πρόκειται να συμβεί.

Ο πρώην παίκτης που αποσύρθηκε το καλοκαίρι, βρέθηκε στο γήπεδο των Λέικερς, δίπλα στην πρόεδρο τους, έφαγε με την Μπας και αυτό ενίσχυσε τα σενάρια που τον ήθελαν να συζητάει το ενδεχόμενο επιστροφής, αλλά κάτι τέτοιο τελικά δεν πρόκειται να συμβεί.

Τα σενάρια τελειώνουν εδώ και όπως έγραψε και τo ESPN, ο Κόλισον θα παραμείνει εκτός δράσης, αφού δεν επιστρέφει για καμία από τις δύο ομάδες, που ήθελαν την εμπειρία του στον πάγκο τους.

Darren Collison has decided not to return to the NBA this season and plans to stay retired, league sources tell @wojespn. pic.twitter.com/mLYRfweEL0

— SportsCenter (@SportsCenter) February 9, 2020